Diesel Die neuen Diesel-Kraftstoffe XtL und B10

An manchen Tankstellen gibt es ab sofort die neuen Dieselsorten B10 und XtL. Was es mit den neuen Kraftstoffen auf sich hat und wer diese überhaupt tanken darf, erklärt BAYERN 1 Verkehrsexperte Dominik Einzel.

An Deutschlands Tankstellen werden nun teilweise neben der Dieselsorte B7 nun auch die Kraftstoffe B10 und XtL angeboten. Doch nicht in jedes Fahrzeug sollten die neuen Dieselsorten getankt werden. Wie man sie erkennt und was sie kosten werden.

Wieso gibt es neue Dieselsorten?

Seit Jahren arbeitet die Forschung und Industrie daran, unsere Kraftstoffe nachhaltiger zu machen und weniger CO2 zu produzieren. Neben Erdöl gibt es jede Menge anderer Stoffe, die als Grundstoff für Tankstellensprit dienen können, wie beispielsweise diverse Pflanzen (Raps, Rüben, Mais etc.), Holzreste, Gülle, Klärschlamm oder Speiseabfälle. Grundsätzlich werden solche Kraftstoffe, die nicht aus Erdöl oder Gas bestehen, mit XtL gekennzeichnet. Das steht für "X to Liquid" und bedeutet: Ein beliebiges Ausgangsmaterial wird in einen flüssigen Energieträger umgewandelt.

Welche neuen Dieselsorten kommen an die deutschen Tankstellen?

Neuer Dieselkraftstoff XtL

Quelle: Bundesumweltministerium 2023, www.bmuv.de/faqs/10-bimschv "Genau genommen kommt nur eine Unterklasse dieser XtL-Kraftstoffe an unsere Tankstellen: Nämlich die, die aus altem Pflanzenöl gewonnen wird“, so Dominik Einzel. Diese wird mithilfe von Wasserstoff in einem chemischen Verfahren gewonnen. Daher auch der Name für diese Dieselsorte "HVO", das steht für Hydrotreated Vegetable Oils. "Man sagt aber auch paraffinischer Diesel dazu und der muss, genau wie alle anderen Kraftstoffe auch, eine genormte Qualität erfüllen; in diesem Fall ist es die Kraftstoffnorm DIN EN 15940", sagt Dominik Einzel. An der Tankstelle findet man diesen Kraftstoff an der Zapfsäule mit dem Symbol "XtL".

Neuer Dieselkraftstoff B10

Quelle: Bundesumweltministerium 2023, www.bmuv.de/faqs/10-bimschv "An manchen Tankstellen wird ab sofort auch noch eine weitere neue Sorte Diesel angeboten: 'B10' - also Diesel mit einer zehnprozentigen Beimischung von Biodiesel – bisher waren da maximal sieben Prozent - also B7 erlaubt", sagt Dominik Einzel.

Darf ich mein Auto einfach mit dem neuen XTL-Diesel und dem neuen B10-Diesel tanken?

"Nein, auf gar keinen Fall", warnt Dominik Einzel. Die Motoren müssen für diese Kraftstoffe geeignet und vom Hersteller auch freigegeben worden sein.

Im Normalfall steht es im Tankdeckel oder in der Bedienungsanleitung des Autos, ob das Modell mit diesen Kraftstoffen tanken kann. Im Zweifelsfall sollte man aber lieber immer direkt beim Händler oder Hersteller nachfragen und sich die Eignung des eigenen Fahrzeugs individuell bestätigen lassen. "Es kann nämlich auch sein, dass Modelle verschiedener Fahrzeuge für diese Kraftstoffe schon zugelassen sind, aber noch nicht bei uns: In den Niederlanden, Italien oder Schweden zum Beispiel sind XtL-Kraftstoffe nämlich schon weiter verbreitet und für diese Märkte werden die Motoren teilweise angepasst oder sind erst ab einem bestimmten Herstellungszeitpunkt kompatibel“, sagt Dominik Einzel.

Was passiert, wenn man versehentlich den falschen Dieselkraftstoff tankt?

Wer auf eigene Faust falsch tankt und etwas kaputtgeht, bleibt womöglich auf dem Schaden sitzen. Und das kann kostspielig werden.

Wie viel kostet die neue Dieselsorte XtL?

Der XtL-Diesel wird etwa 5 bis 20 Cent mehr kosten als der normale Mineralöldiesel.

Sie spielen mit dem Gedanken sich ein E-Auto zuzulegen? Dann hören Sie doch mal in diese Episode des Besser leben. Der BAYERN 1 Nachhaltigkeitspodcasts rein: