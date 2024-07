Missionarsstellung "Vergessen Sie's!" Die besten Tipps der Sexualtherapeutin Ruth Westheimer

1. Vergessen Sie die Missionarsstellung!

2. Sex im Alter ist bis 99 möglich!

Ruth Westheimer war sich sicher: "Man kann bis 99 sexuell aktiv sein." Wichtig sei der richtige Zeitpunkt am Tag: Männer im reiferen Alter haben am besten morgens Sex, so die 90-Jährige. Da Männer ab einem gewissen Alter, anders als junge Männer, nicht schon allein davon, dass sie an Sex denken, eine Erektion bekommen, muss meist handfest nachgeholfen werden, empfahl Ruth Westheimer.

3. Legen Sie das Handy weg und haben Sie einfach Sex!

4. Verabreden Sie sich zum Sex und freuen Sie sich den ganzen Tag drauf!

5. Der Orgasmus Ihres Partners sollte Ihnen am Herzen liegen

6. Seien Sie ehrlich und offen für Neues

7. Trauen Sie sich, beim Sex zu reden oder zu stöhnen!

8. Sex in einer Beziehung ist besser als ein One-Night-Stand

9. Die Penisgröße ist nicht wichtig

10. Singles müssen sich Selbstbefriedigung erlauben!

Ruth K. Westheimer - ihr Leben

Ruth Karola Westheimer, geborene Siegel, wurde 1928 in Karlstadt in Unterfranken geboren als Kind jüdisch-orthodoxer Eltern. Als sie zehn Jahre alt ist, schicken ihre Mutter und Großmutter sie mit einem Kindertransport in die Schweiz. Sie überlebt dort den Holocaust, ihre Eltern sterben im KZ. Nach dem Krieg emigriert sie nach Palästina und lässt sich dort zur Scharfschützin ausbilden. Später studiert sie Psychologie an der Pariser Sorbonne, 1956 emigriert sie in die USA und absolviert dort ein Studium der Soziologie. Sie arbeitet bei "Planned Parenthood" (Deutsch: geplante Elternschaft) einer Organisation, die vergleichbar ist ist mit Pro Familia in Deutschland.

1980 startet in den USA ihre Radiosendung "Sexually Speaking". Dr. Ruth Westheimer beschreibt am Mikrofon, wie ein Blowjob genau funktioniert, und nannte die Dinge beim Namen, sagte "Penis" und "Vagina". Damals ein Skandal in den USA, doch der Erfolg der Sendung gab ihr Recht. Es folgen TV-Sendungen und viele Bücher rund um das Thema Sexualität. Sie besaß die amerikanische und seit 2007 auch wieder die deutsche Staatsbürgerschaft. Über Twitter (mittlerweile X) meldete sie sich nach wie vor - besonders in Sachen Sex - regelmäßig zu Wort. Am 13. Juli 2024 ist Ruth Westheimer mit 96 Jahren verstorben.