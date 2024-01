Umarmungen Wenn Sie sich so oft umarmen, ist Ihre Beziehung glücklich

So hat eine Studie der Birmingham Universität in New York herausgefunden, dass Umarmungen und Kuscheln in einer Beziehung helfen, diese mehr wertzuschätzen. Dabei wurden 184 heterosexuelle Paare getrennt voneinander unter anderem über das Maß an Berührungen, den Austausch von Zärtlichkeiten im Beziehungsalltag als auch ihre Zufriedenheit in der bestehenden Beziehung befragt. Ein Fazit der Studie war unter anderem, dass ein stärkerer Austausch von Zärtlichkeiten und Umarmungen dafür sorgt, dass der Partner oder die Partnerin, der oder die umarmt wird, die Bemühungen des Gegenübers erkennt und wertschätzt. Damit wurde die Beziehung an sich auch mehr gewertschätzt.