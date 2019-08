Marillenknödel Saftige Marillenknödel mit Schwips

Zutaten für Marillenknödel:

Für 8 Knödel:

300 g Mehl

6 Eier

90g Butter

500g frische Marillen (alternativ auch getrocknet)

100ml Marillenlikör

1/2 Liter Wasser

Würfelzucker

100g Puderzucker

100g Butter

100g Semmelbrösel

Zucker

Zimt

Marillenröster

Rezept für Marillenknödel:

Einen Topf mit 1/2 Liter heißem Wasser auf der heißen Herdplatte stehen lassen. Langsam das Mehl einrühren - und stückchenweise die Butter dazu geben.

Die Eier mit einer Prise Salz verquirlen und in die Wasser-Mehl-Mischung rühren. Dann den Teig unter ständigem Rühren auf dem Herd "abbrennen" lassen, bis er fest genug fürs Knödelrollen ist. Den Teig 10 Minuten ruhen lassen.

Getrocknete Marillen am besten am Vorabend in Marillenlikör einlegen. Jetzt die Marillen aufschneiden und jede mit einem Stück Würfelzucker füllen.

Aus dem Teig Knödel drehen und jeden mit einer Marille füllen. Die Knödel zirka 15 Minuten in heißem Wasser ziehen lassen - sobald sie oben schwimmen, sind sie fertig.

Butter in der Pfanne zerlassen und die Semmelbrösel darin rösten. Die fertigen Knödel in Zucker und Zimt wenden, geröstete Semmelbrösel und Puderzucker darüber geben, dazu Marillenröster servieren.

Monika Gruber liebt die Marillenknödel von Seppi Küblbeck. Er bereitet sie jedes Mal frisch für seine Freundin zu, wenn sie ihn in Passau besucht.