Mangold zubereiten Rezepte für Mangold als Beilage

Mangold als Beilage zubereiten - Zutaten

1-2 Kopf Mangold (je nach Größe)

100 g gehobelte Mandeln

4-5 EL Semmelbrösel

1 Stk. Zitrone

3 EL Butter

Salz

Pfeffer

Mangold als Beilage - Rezept

Die Mandelblättchen im Backofen bei 160°C Umluft, etwa 12-15 Minuten hellbraun rösten.

Die Blätter vom Mangold von den Stielen schneiden, kurz in kochendem, gesalzenem Wasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken, gut abtropfen lassen (etwas ausdrücken) und in feine Streifen schneiden.

Anschließend in einer Pfanne mit einem Esslöffel aufschäumender Butter anschwitzen, gehobelte, geröstete Mandeln unterschwenken und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Mangold zubereiten

Die Mangoldstiele putzen und dabei mit einem kleinen Messer die etwas festere Haut an der Innenseite der Mangoldstiele abziehen. Dann in fingerdicke Streifen schneiden und ebenfalls (aber etwas länger) in gesalzenem Wasser blanchieren, abschrecken und gut abtropfen lassen.

Dann in einer großen, beschichteten Pfanne mit 2 EL Butter anschwitzen, die Semmelbrösel zugeben, unterschwenken und mit Salz, Pfeffer sowie Abrieb und ein paar Spritzern Zitronensaft abschmecken und als Beilage servieren.

Mangold als Rahmgemüse - Rezept

Alternativ in einer großen, beschichteten Pfanne erst die blanchierten Stiele des Mangold mit etwas Butter anschwitzen, dann mit einem großen Schuss Sahne auffüllen, etwas einkochen lassen, danach die blanchierten Blätter des Mangold zugeben, mit Salz, Pfeffer und z.B. einer Prise Muskatnuss (oder Lebkuchengewürz) sowie Saft und Abrieb einer Zitrone abschmecken und als Rahmgemüse servieren.

Mangoldsalat - Rezept

Eine weitere geschmackliche Alternative ist es, die Mangoldblätter wie oben beschrieben zu blanchieren und zu schneiden, zusammen mit gegartem Couscous und Rosinen zu mischen, mit Gewürzen wie z.B. Raz el Hanout abzuschmecken und als orientalischen Salat zu servieren.

Täglich neue Rezepte haben wir bei unserem Instagram Kanal BAYERN 1 kocht für Sie, schauen Sie doch mal vorbei!