Lärmblitzer In Frankreich stehen sie schon. Kommen sie auch nach Deutschland?

Wo stehen Lärmblitzer?

Die ersten drei Lärmblitzer wurden 2019 in Paris installiert. Seitdem sind noch ein paar weitere Lärmblitzer in Frankreich dazugekommen.

Was messen Lärmblitzer?

Warum gibt es in Deutschland keine Lärmblitzer?

Auch in Deutschland interessieren sich einige Städte für die Lärmblitzer. Unter anderem Hannover und Bremen. Dazu bräuchte es jedoch eine gesetzliche Grundlage, welche im Moment noch nicht in Sicht ist, so Henning Pfeifer.

Motorenlärm in Deutschland - wie wird hier gemessen?

Wenn in Deutschland der Polizei ein Fahrzeug zu laut vorkommt, so laut, dass möglicherweise ein Bußgeld droht, dann misst sie bei einer festgelegten Motordrehzahl den Lärm. Im Fahrzeugschein ist die maximal erlaubte Dezibelzahl vermerkt. Um die Messung mit geeichten Präzisionsgeräten durchzuführen, muss die Polizei das Fahrzeug erst einmal anhalten. Einen Lärmblitzer, wie in Frankreich gibt es so in Deutschland nicht.