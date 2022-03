Marder im Auto Was wirklich gegen angenagte Kabel hilft

Marder gewöhnen sich an vieles

Zwar lassen mittlerweile fast alle Autohersteller ihre Kabelummantelungen auf Marderfestigkeit prüfen, aber wo ein Wille, da ein scharfer Zahn. Damit das Tier nicht in den Motorraum eindringt, gibt es viele Tipps und Hausmittel. Autojournalist und Marder-Experte, Adreas Kessler, hält von den allermeisten nichts: "Ob Hundehaare, Knoblauch, Klosteine, Marder gewöhnen sich auch an den schlimmsten Gestank und gehen dann trotzdem rein". Selbst bei den von Zubehöranbietern empfohlenen Ultraschallgeräten kann so eine Gewöhnung eintreten.

Am besten ist, der Marder traut sich nicht mehr in die Nähe Ihres PKWs. Andreas Kessler empfiehlt dafür spezielle Einbausätze, die die Tiere im Motorraum mit kleinen Elektroschocks vertreiben. "Das funktioniert ähnlich wie ein elektrischer Weidezaun", sagt Kessler. Der Einbau der Elektronik ist nicht ganz einfach, hier hilft die Werkstatt weiter.

Auto schützen mit einfachsten Mitteln

Der ADAC weist darauf hin, dass die Autohersteller mittlerweile das Marder-Problem erkannt haben. Mit Nachrüstpaketen aus Bürsten und Lochblechen kann man selbst oder die Werkstatt mögliche Einfallstore am PKW verschließen. Auch gibt es Spezialummantelungen für Kabel, die schützen aber nicht die übrigen Gummiteile am Motor.

Revierkampf der Tiere macht bissig

Er wolle dann sein Revier verteidigen, wird aggressiv und beißt in alles, dass den fremden Geruch trägt. "Es hilft also auch", erklärt der Marderexperte, "eine Motorwäsche zu machen. Aber das ist ja nicht mehr so einfach, weil es einem bei den neuen Autos schon mal die Elektronik mitherausspült!" Und den Standplatz müsste man in jedem Fall auch noch entmardern.