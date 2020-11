Längere Weihnachtsferien Corona Maßnahme verlängerte Weihnachtsferien?

Früher in die Weihnachtsferien zu starten, wie es Nordrhein-Westfalen aktuell plant, nannte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) heute am 12. November "einen pragmatischer Ansatz, den man diskutieren, den man machen kann". In NRW sollen die Weihnachtsferien bereits am 21. Dezember starten, also zwei Tage früher als ursprünglich angesetzt.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo hält nichts von einer Diskussion über verlängerte Weihnachtsferien. Das hat er am Mittwoch, 11. November, bei einem Besuch am Münchner Wilhelmsgymnasium erklärt. Piazolo: "Wir haben in Bayern immer die Linie gehalten, unsere Ferien sind wichtig für die Schulfamilie und die wollen wir auch entsprechend halten und deswegen halte ich die Diskussion nicht für sinnvoll."

Weihnachtsferien Corona

Die Weihnachtsferien zu verlängern, um Corona-Ansteckungen zu vermeiden: Diesen Vorschlag haben verschiedene Unionspolitiker bereits im Oktober 2020 gemacht. Im Gespräch waren damals zwei bis vier Wochen. Noch ist darüber keine Entscheidung gefallen. Bund und Länder wollen Mitte November über das weitere Vorgehen beraten.

Weihnachtsferien 2020

Die "regulären" Weihnachtsferien sind in Bayern heuer vom 23. Dezember bis zum 9. Januar 2021.

Längere Weihnachtsferien, kürzere Sommerferien?

Um den in diesen Wochen ausgefallenen Lernstoff nachzuholen, stand damals auch der Vorschlag im Raum, die Oster- und Sommerferien dementsprechend zu kürzen. Ministerpräsident Markus Söder hatte einer Ferienverlängerung am 13. Oktober auf einer Pressekonferenz eine klare Absage erteilt. Ob sich das ändert, wird sich in den kommenden Tagen zeigen.