2G plus Was bedeutet die 2G-Plus-Regel?

Was ist 2G-plus?

2G-plus Bayern

2G-plus könnte in Bayern bald in vielen Clubs, Diskotheken und Bordellen gelten. 2G-plus wäre in diesem Fall die einzige Möglichkeit, die verschärfte Maskenpflicht, die ab 16. November in Bayern gelten wird, zu vermeiden. Wenn Betreiber und Betreiberinnen von ihren Gästen zusätzlich zu ihrem Geimpft- oder Genesenstatus einen Schnelltest verlangen, dann kann in Clubs, Diskotheken und Bordellen auf die Maske verzichtet werden.

In Restaurants und Gaststätten dagegen gilt ab 16. November in ganz Bayern die 2G-Regel.