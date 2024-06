Kokoswasser Wirkung Wie gesund ist Kokoswasser?

Gesunder Drink

Leichtes Getränk

Isotonische Getränke verfügen über eine ähnliche Mineralstoffzusammensetzung wie das menschliche Blut. So können die Mineralien schnell vom Körper aufgenommen werden. Gerade nach dem Sport werden die durch den Schweiß ausgeschwemmten Stoffe wieder zugeführt. Kokoswasser beinhaltet allerdings nur wenig Natrium und gehört damit nicht zu den isotonischen Getränken. Gerade nach dem Training oder körperlicher Arbeit eignen sich Apfelschorle oder mineralstoffreiches Wasser also besser, um geleerte Speicher im Körper wieder aufzufüllen.

Kokoswasser Gesundheit

Kokoswasser teuer

Wenn man allerdings bedenkt, dass nur 200 ml des exotischen Drinks an die drei Euro kosten, geht der Genuss mit der Zeit ganz schön ins Geld. Wobei die Kokos-Bauern vor Ort nur einen Bruchteil der Einnahmen erhalten. Problematisch ist auch, dass die Kokosnüsse zumeist in Ländern entlang des Äquators, wie Indien, Sri Lanka oder Costa Rica, geerntet und verarbeitet werden und der Drink somit lange Transportwege zurücklegen muss. Außerdem sind die Kokoswasser-Verpackungen in der Regel Einwegverpackungen und sorgen für jede Menge Abfall. Aus ökologischer Sicht tun Sie der Umwelt also nichts Gutes, wenn Sie regelmäßig Kokos-Drinks kaufen.