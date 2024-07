Kleine Heuschrecke Was ist das für eine Mini-Heuschrecke und was macht sie auf dem Auto?

Sie sieht aus wie eine Miniaturausgabe einer unserer großen heimischen Heuschrecken. Dieser kleinen phosphorgrünen Schrecke sind Sie bestimmt schon mal begegnet. Die Südliche Eichenschrecke stammt eigentlich aus Italien, siedelt sich aber immer häufiger bei uns an. Um sich neue Wohnorte zu erschließen, fährt die Südliche Eichenschrecke gerne Auto, denn sie kann nicht fliegen. Ganz anders als ihre nahe deutsche Verwandte, die Gemeine Eichenschrecke, der sie noch dazu ähnlich sieht. 1996 erreichte die italienische Schrecke bereits Bayern, 2007 wurde sie in Niedersachsen und Berlin, 2008 in Sachsen gesichtet.