Kino Corona Die Kinos in Bayern machen wieder auf - was jetzt anders ist

Die Kinos öffnen am 15. Juni wieder - wie ein Kinobesuch dann abläuft und was Film-Fans zu beachten haben. Vor allem die Platzwahl und der Ticketkauf werden anders aussehen als vor der Corona-Krise.

Einige Kinos in anderen Bundesländern haben schon wieder geöffnet, die bayerischen Kinos folgen am 15. Juni. Die Kinos werden mit einem Hygiene- und Sicherheitskonzept öffnen. Was das für Ihren Kinoesuch bedeutet:

Maskenpflicht im Kino in der Corona-Krise

Nicht nur das Personal von Kinos trägt Mund-Nasen-Schutz - alle Besucher müssen es auch tun: Sie müssen nicht nur beim Betreten und Verlassen des Kinos, beim Anstehen an Getränketheken sowie in den Toiletten eine Maske tragen, sondern auch während der Vorstellung im Zuschauerraum.

Kinos: Tickets gibt es wohl nur online - Kontrolle der Tickets läuft kontaktlos

"Die meisten Kinos wollen das jetzt so regeln, dass Tickets nur online vorab verkauft werden. Popcorn und Cola übrigens auch. Das holt man sich dann mit der Eintrittskarte an der Theke ab." Walli Müller, BAYERN 1 Kinoexpertin

Die meisten Kinos werden auf einen Online-Ticketkauf umstellen, die Kontrolle der Tickets kann dann am Einlass oder vor dem Kino kontaktlos erfolgen. Informieren Sie sich vorher auf der Website Ihres Kinos, was vor Ort gilt.

Kinos: Platzwahl nur eingeschränkt möglich in der Corona-Krise - Abstand zwischen den Besuchern

Auch die Platzwahl ist stark eingeschränkt, schließlich müssen die Kinobetreiber die Platzzahl in den Kinos so reduzieren, dass zwischen den Kinobesuchern der nötige Sicherheitsabstand gewährleistet ist. Paare werden wohl zusammensitzen dürfen, aber zu den anderen Besuchern muss mindestens 1,5 Meter Abstand bleiben. Und in geschlossenen Räumen sind nur bis zu 50 Personen erlaubt.

Kino: Süßigkeiten gibt es

In den Kinos dürfe die Gastronomie wieder öffnen, besonders wichtig sei aber der Verkauf von Snacks, Süßwaren und Getränken zum Mitnehmen in den Kinosaal. Das sagte Thomas Negele, Präsident der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio) in Wiesbaden der Deutschen Presse-Agentur. "Kinos leben nicht vom Eintritt, sondern von Süßwaren", so Negele.

Kino Wiedereröffnung - welche Filme werden gezeigt

Die meisten Kinos, so BAYERN 1 Kinoexpertin Walli Müller, starten mit den Filmen, die sie auch vor der Corona-Krise gezeigt haben. Ihrer Einschätzung nach wird es erst Anfang Juli wieder Filmneustarts geben.