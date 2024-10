Kartoffelsorten Warum haben Kartoffeln immer Frauennamen?

Sieglinde, Gloria, Christa, Agnes - die meisten Kartoffelsorten haben einen Frauennamen. Warum das so ist, wie sich lila Kartoffeln von gelben unterscheiden und wie man die perfekte Kartoffel kocht, erfahren Sie hier.

Wieviele Kartoffelsorten gibt es weltweit?

Laut Bayerischem Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) gibt es weltweit rund 4.000 Kartoffelsorten. Davon sind in Deutschland circa 200 vom Bundessortenamt zugelassen.

Warum haben Kartoffeln Frauennamen?

Sehr viele dieser Kartoffelsorten haben einen Frauennamen. Theo Lindinger vom Kartoffelstand "Caspar Plautz" auf dem Münchner Viktualienmarkt vermutet, dass es eine sprachliche Sache ist, weil es "die" Kartoffel heißt. Es könnte aber auch sein, dass viele Züchter sie nach ihren Liebsten oder ihren Ehefrauen benennen.

Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Kartoffelsorten?

Theo Lindinger untergliedert die Unterschiede in Textur, Aroma, Farbe und zu welchem Gericht sie gereicht werden soll.

Erst kommt die Textur: Ist sie mehlig, vorwiegend fest oder fest?

Dann geht es ums Aroma: Es gibt sehr nussige oder auch ganz buttrige Kartoffelsorten.

An dritter Stelle steht die Farbe der Kartoffel. Da haben wir zum Beispiel rotfleischige, blaufleischige oder auch verschiedenste Gelbtöne.

Und am Ende geht es natürlich auch noch darum, für welches Gericht man die Kartoffeln verwenden möchte.

Warum sind manche Kartoffeln lila?

Die Kartoffelpflanze wächst in verschiedenen Farben. Vom Aroma her unterscheidet sich die lila beziehungsweise blaufleischige Kartoffel auf jeden Fall von den anderen. Zum Beispiel die Vitelotte aus der Bretagne oder die Purple Rain aus Schrobenhausen haben einen fast schon maronenartigen Geschmack. Sie schmecken sehr, sehr nussig, erdig, so Theo Lindinger.

Kartoffeln gesund

Egal, welche Kartoffelsorte Sie wählen, alle sind gesund. Zumindest, wenn sie nicht gerade in Chips- oder Pommes-Form zubereitet worden sind. Kartoffeln stecken voller Vitamine und werden wegen ihres hohen Vitamin C-Gehalts sogar die Zitrone des Nordens genannt. Und wenn Sie zu viele Kartoffeln gekocht haben und sie erst abgekühlt am nächsten Tag verarbeiten oder essen, dann tun Sie sogar Ihrem Darm was Gutes. Die sogenannte resistente Stärke ist nämlich gut für die Verdauung. Mehr dazu hier: Nudeln aufwärmen - Warum die Nudeln vom Vortag sogar gesünder sind.

Kartoffeln richtig kochen

Theo Lindingers Tipp für die perfekt zubereitete Kartoffel: Auf jeden Fall Salz ins Wasser und die Kartoffeln immer mit der Schale kochen. Dann bleibt viel mehr Geschmack und Aroma in der Kartoffel und sie wässert nicht so stark ein. Wer die Kartoffeln dämpft, der bereitet sie auf die schonendste und Aroma erhaltenste Art und Weise zu.

