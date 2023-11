Kapern Wie lange sind sie haltbar im offenen Glas?

Kapern wie lange haltbar

Kapern halten sich in einem geöffneten Glas bis zu drei Monate. Die Einlegelösung mit viel Salz und Essigsäure konserviert die Kapern nämlich sehr gut. Hier gilt: Die Kapern immer nur mit einem sauberen Löffel aus dem Glas fischen. Immer darauf achten, dass die Kapern mit Flüssigkeit bedeckt sind. Bei Eintrübung der Flüssigkeit im Kapernglas sollten Sie dieses besser wegwerfen.

Sind große oder kleine Kapern besser

Was sind Kapern

Kapern sind die Blütenknospen des Kapernstrauches

Kapern würzen nicht nur Königsberger Klopse, sie gehören in Spaghetti Puttanesca und passen in Soßen und zu Fisch. Bei uns im Supermarkt gibt es die Blütenknospen des Kapernstrauches in Essig oder Salzlake eingelegt. Kapernsträucher wachsen im Mittelmeerraum.