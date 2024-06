Käsesoße Rezept für die perfekte Käsesoße für Nachos

Zutaten für die Käsesauce für Nachos

Zubereitung der Käsesauce für Nachos

Zwiebel schälen, in grobe Würfel schneiden und zusammen mit einer angedrückten Zehe Knoblauch in einem Topf mit Butterschmalz, bei mittlerer Hitze auf dem Herd glasig anschwitzen. Anschließend mit Sahne und Milch auffüllen, einmal vorsichtig aufkochen lassen, die Kräuter zugeben und das ganze zehn Minuten ziehen lassen. Danach durch ein feines Sieb passieren, erneut aufkochen und unter ständigem Rühren mit einem Schneebesen mit etwas zuvor in wenig kaltem Wasser angerührter Stärke leicht sämig abbinden.