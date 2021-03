Käsekrainer Rezept Käsekrainer mit Sauerkraut im Brotlaib

Das Sauerkraut aus der Dose schütten, kurz mit fließendem Wasser abbrausen und gut in einem Sieb abtropfen lassen. Die Zwiebeln schälen, in kleine Würfel schneiden, in einem Topf mit Butter glasig anschwitzen, das Sauerkraut zugeben, mit Brühe auffüllen und bei mittlerer Hitze langsam weich köcheln lassen.