Infekt vorbeugendes Nasenspray Hilft ein bestimmtes Nasenspray

Hilft Nasenspray bei Schnupfen

Zu so genannten verbeugenden Nasensprays, wie sie seit den den Corona-Wintern in den Apotheken erhältlich sind, erklärt Liem, existierten wissenschaftliche Daten. Es gebe ein Nasenspray, das einen aus Algen gewonnenen Stoff enthalte, "dadurch wird die Barriere einfach für die Viren, die über die Nasenschleimhaut eindringen, dicker gemacht." Das Spray bilde einen Schutzfilm für die Nasenschleimhaut, so die Hausärztin. Die Viren könnten also nicht so schnell eindringen. Und wenn man Glück habe, so Liem, "zögert man etwas heraus oder kriegt es vielleicht gar nicht."