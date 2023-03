Ikebana Die Kunst der Blumenarrangements

Ikebana: Diese Linien müssen Sie beachten

Ikebana in der Schale oder in der Vase?

"Es gibt sowohl Vasen-, also auch Schalengestecke. Zweitere heißen Moribana. Dazu bräuchte man einen Steckigel", erklärt Angelika Mühlbauer. In der Vase hingegen gibt es unterschiedliche Befestigungsmöglichkeiten – beispielsweise ein Hilfsstöckchen in der Mitte, ein Kreuz am oberen Rand der Vase oder die Zweige bieten sich gegenseitigen Halt.