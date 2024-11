Humedica Wo kann ich heuer Geschenke für den guten Zweck abgeben?

Einen Schuhkarton füllen für den guten Zweck: Wo wir heuer Weihnachtspakete für bedürftige Familien abgeben können und was wir am besten reinpacken.

"Geschenk mit Herz" 2024

Die Aktion von Humedica sammelt deutschlandweit liebevoll gepackte Schuhkartons ein, die dann an Kinder in Osteuropa geschickt werden, um ihnen an Weihnachten eine Freude zu machen. Sternstunden (e.V.), die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk, übernimmt dabei die Transport- und Logistikkosten der Aktion.

Auch unsere Hörerinnen und Hörer machen mit. So hat sich beispielsweise eine Praxis aus Landsberg am Lech bei uns gemeldet, die als Sammelstelle auch heuer wieder Pakete annimmt:

"Wir beteiligen uns auch dieses Jahr wieder an der Humedica-Hilfsaktion 'Geschenk mit Herz'. Bei der Geschenk-mit-Herz-Aktion 2023 konnten wir 122 Päckchen sammeln und zu Humedica nach Kaufbeuren bringen." Praxis am Papierbach, Landsberg am Lech

Wo geb ich das Geschenk für den guten Zweck ab?

Auf der Website https://geschenk-mit-herz.de/de/sammelstellen können Sie in einer Kartenansicht genau sehen, welche Sammelstelle in Ihrer Nähe ist, wo Sie Ihren Schuhkarton abgeben können.

Bis wann muss ich das "Geschenk mit Herz" heuer fertig haben?

Die meisten Sammelstellen nehmen die Pakete bis zum 11.11. 2024 an.

Für wen packe ich ein Geschenk für den guten Zweck?

Humedica unterteilt die Päckchen in solche für Mädchen oder Jungen sowie in zwei Alterskategorien: Von 3 bis 7 Jahre und von 8 bis 12 Jahre. Mehr Infos dazu hier in der Packanleitung.

Was kommt in so ein Weihnachtspaket im Schuhkarton?

Es wird empfohlen, eine schöne, bunte Mischung aus folgenden Sparten in die Geschenke zu packen:

Etwas für die Körperpflege wie Duschgel oder Shampoo

Zahnpflegeprodukte

Süßigkeiten mit einem MHD, das mindestens in den März 2025 reicht

Schreibmaterialien wir Stifte, Radiergummis, Blöcke

Winterliche Accessoires wie eine Mütze

Und eine kleine Überraschung zum Spielen oder ein Kuscheltier

Machen Sie bei einer Aktion wie "Geschenk mit Herz" mit? Erzählen Sie uns davon und schicken Sie uns eine Sprachnachricht unter +49 151 19589000.



Oder haben Sie auch eine Gute Geschichte für uns? Wir freuen uns drauf: