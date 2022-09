Hirnfrost Warum bekomme ich beim Eisessen plötzlich Kopfweh?

"Wir nehmen etwas sehr Kaltes in den Mund - das führt dazu, dass sich die Blutgefäße in der Mund-Kopf-Region zusammenziehen. Parallel wird weiter noch Blut ins Gehirn gepumpt – man will ja noch denken, während man Eis isst, und das wird dann quasi so überkompensiert. Man hat dann etwas mehr Druck im Gehirn und das Gefühl, Kopfschmerzen zu bekommen durch diesen Kältereiz."

Vor allem, wenn man lange nichts Kaltes im Mund hatte und dann beispielsweise einen Eiswürfel in den Mund nimmt, ziehen sich die Blutgefäße sehr schnell und extrem zusammen – die Kopfschmerzen werden also umso stärker. Etwas abschwächen kann man den Hirnfrost, indem man das Eis nicht direkt an den Gaumen lässt, sondern es erstmal etwas im vorderen Mundteil behält. Sollte es aber dennoch wirklich unangenehm werden, hilft ein Schluck temperiertes Wasser. Ein weiterer Trick gegen den Kältekopfschmerz ist es, mit der Zunge am Gaumen entlang zu fahren, so dass die Blutgefäße in diesem Bereich wieder etwas aufgewärmt werden und somit der Kopfschmerz gelindert wird.