Eis essen Wie Sie Ihr Eis essen beeinflußt den Geschmack

2014 gaben 38 Prozent der vom Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie befragten Deutschen an, ihr Eis zu schlecken. Gerade mal 18 Prozent bissen in dieser Umfrage ihr Eis.

Beißen, Lutschen, Schlecken - jeder isst sein Eis anders

Natürlich gibt es noch andere Möglichkeiten sein Eis zu essen. Die Studie von Monica Aguayo-Mendoza von der Universität Wageningen in den Niederlanden, hat sich damit auseinandergesetzt und ist zu erstaunlichen Erkenntnissen gekommen. So können wir durch die unterschiedliche Art des Eiskonsums beeinflussen, was wir schmecken. Wollen wir mehr Frucht schmecken müssen wir beißen, wollen wir es süßer und mehr Zucker schmecken müssen wir schlecken.

Wer es fruchtig mag sollte beißen

103 Probanden wurden zum Eis essen eingeladen. Doch bevor es zum Genuss kommen konnte, mussten die Probanden einen Fragebogen darüber ausfüllen, wie sie ihre Eis-ess-Technik beschreiben würden. Hier wurde abgefragt, ob sie beißen, lecken, lutschen, das Eis auf ihrer Zunge schmelzen lassen oder eine Kombination aus den Möglichkeiten bevorzugen. Auch wurden die Probanden beim Verzehr des Eis gefilmt. Das und der Fragebogen zeigte, dass drei Viertel der Befragten eine Kombination aus beißen, lecken usw. verwendeten, um ihr Eis zu genießen. Es ließen sich aber auch Abweichungen zwischen Fragebogen und Video feststellen.

Lernen Geschmack zu filtern

Aus den 103 Probanden wurden 22 ausgewählt, die trainiert wurden, Geschmack und Beschaffenheit herauszuschmecken. So mussten diese Personen das Eis einmal beißen, einmal auf der Zunge schmelzen lassen und einmal so zu sich nehmen, wie sie es immer tun. Diejenigen, die die Eiscreme kauten schmeckten mehr Frucht, die die das Eis auf der Zunge schmelzen ließen schmeckten mehr Süße.

Essemfpehlungen für Eiscreme

Schon bald könnte man auf den Eispackungen Essempfehlungen entdecken, die den Genuss des jeweiligen Eis perfektionieren könnten.