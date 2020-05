Spaghetti-Eis selber machen So einfach gelingt der Eisdielen-Klassiker

Die gefrorene Sahne! Die Erdbeersoße! Die geraspelte Schoki! So einfach machen Sie sich Ihr Spaghetti-Eis auch zu Hause.

Was braucht man für Spaghetti-Eis?

Vanilleeis

Sahne

Erdbeeren

Weiße Schokolade

Kartoffelpresse

Facebook-Vorschau - es werden keine Daten von Facebook geladen. BAYERN 1 Schnell essen, sonst schmilzt das selbstgemachte Spaghetti-Eis. Und genießen: die gefrorene Sahne! Die Erdbeersoße! Die geraspelte Schoki! 🍝 🍦Gepostet von BAYERN 1 am Mittwoch, 26. Juni 2019

Spaghetti-Eis selber machen

Zuerst die Sahne steif schlagen. Im Anschluss die Erdbeeren pürieren. Einen Klacks Sahne in den Spaghetti-Eis-Teller geben. Das Vanilleeis in die Kartoffelpresse füllen und in den Teller pressen. Die pürierten Erdbeeren darauf verteilen und weiße Schokolade darüber raspeln. Fertig ist der Teller Spaghetti-Eis.

Täglich neue Rezepte haben wir bei unserem Instagram Kanal BAYERN 1 kocht für Sie, schauen Sie doch mal vorbei!