Handgepäck Kosmetik Seit 1.September: Handgepäckregeln wieder strenger

Kosmetik im Handgepäck - was ist erlaubt?

Auch wenn es zuletzt an manchen Flughäfen etwas laxer gehandhabt wurde, gilt es seit dem 1. September wieder, dass man EU-weit und in Großbritannien Flüssigkeiten nur noch in kleinen Fläschchen bis maximal 100 ml mitführen darf. Diese Fläschchen muss man in einen durchsichtigen, wieder verschließbaren Beutel oder einer Tüte in der Größe von maximal 20 cm mal 20 cm mit sich führen. Pro Passagier ist eine Tüte mit maximal 1 Liter Inhalt (also 10 Fläschchen) erlaubt.