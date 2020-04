ISS sichtbar Wann kann man die Raumstation sehen?

Wer in diesen Tagen abends oder früh morgens einen Spaziergang macht, der kann ruhig mal einen Blick in den Himmel werfen, denn hin und wieder ist dort die Raumstation ISS mit dem bloßen Auge erkennbar.

Neben einem Sternenhimmel kann man jetzt mancherorts auch die Raumstation ISS mit bloßem Auge wahrnehmen. Die Raumstation ist 400 Kilometer von der Erde entfernt und ist bei gutem Wetter auch sichtbar. Wo Sie sie wann genau sehen können, darüber geben offizielle Seiten Auskunft.

ISS sichtbar in Bayern

Besonders morgens und abends, wenn die Sonne auf- oder untergeht, ist die ISS gut erkennbar. Wenn sie dann von der Sonne angestrahlt wird, leuchtet die Raumstation wie ein heller Stern. Die Nasa hat eine Liste veröffentlicht, wo die ISS wann in Deutschland zu sehen ist.

So kann man zum Beispiel am Freitag, den 3. April um 21.00 Uhr für 4 Minuten in Augsburg die Raumstation sehen. Auch am 4., 5. und 6. April soll dort abends die ISS sichtbar sein. Das gilt natürlich für einen sternenklaren Himmel.

Auch Bamberg, Bayreuth, Nürnberg, Ulm und München sind Städte, die von der Nasa aufgelistet worden sind.

Die Liste wirds stets aktualisiert.

Alle Daten und Breitengrade finden Sie hier: Wo ist die ISS zu sehen