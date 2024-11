Haarausfall Herbst Fallen im Herbst und Winter wirklich mehr Haare aus?

Die gute Nachricht zuerst: Sie müssen sich keine Sorgen machen, wenn im Herbst deutlich mehr Haare in Ihrer Bürste oder im Kamm hängenbleiben als sonst. Das ist ganz normal und es betrifft sowohl Frauen als auch Männer. Dr. Christoph Liebich, Hautarzt in München, erklärt das so: "Wir haben Haare, die in unterschiedlichen Phasen sind. Wir haben Haare, die wachsen, Haare, die ruhen, und Haare, die ausfallen. Gerade der Herbst ist die ganz normale Ausfallphase – das passiert bei jedem Menschen. Manche nehmen es wahr, manche nicht. Dieser verstärkte Ausfall ist eine normale physiologische Geschichte."