Hund Silvester Mit dem Hund sicher ins neue Jahr

Nicht alle Hunde haben gleich viel Angst vor lauten Geräuschen wie Silvesterböllern. Daher sollten Sie Ihren Hund in ähnlichen Situationen genau beobachten und sich dementsprechend um den Jahreswechsel auch so gegenüber Ihrem Hund verhalten.

Was kann ich in den Tagen vor Silvester tun?

Lassen Sie Ihren Hund beim Spazierengehen auch in den Tagen vor und nach Silvester sicherheitshalber an der Leine. Denn ein lauter Knall durch einen Feuerwerkskörper kann das Tier so erschrecken, dass es plötzlich flüchtet. Sichern Sie die Leine und geben Sie Ihrem Hund zur Sicherheit einen Zettel mit Ihrer Adresse ans Geschirr.