Google Suchtrends 2019 Das wurde 2019 am meisten auf Google gesucht

Karl Lagerfeld, Greta Thunberg und der Brexit sind nur einige der häufigsten Suchanfragen aus dem Jahr 2019. Hier finden Sie den kompletten Jahresrückblick, was in Deutschland am meisten gesucht wurde.

Jedes Jahr wieder zieht die größte Suchmaschine des Internets Bilanz und gibt uns einen Einblick darüber, was in Deutschland und der ganzen Welt über das Jahr verteilt gesucht wurde. Unterteilt wird das Ranking in "Suchbegriffe des Jahres", "Persönlichkeiten", "Politische Schlagzeilen", "Abschiede", "Sportler", "Filme" sowie "Was- Wie- und Wo-Fragen".

Suchbegriffe des Jahres 2019

Auf Platz eins der Suchbegriffe des Jahres steht Rebecca Reusch. Der Fall der vermissten 15-Jährigen aus Berlin hält Deutschland bis heute in Atem. Leider gibt es bis heute noch keine neue Spur von Rebecca.

Durch die Brandkatastrophe von Notre Dame wurde die Kirche in Paris am zweit häufigsten gesucht. Auf Platz drei landete die Handball WM und dahinter Karl Lagerfeld, der am 19. Februar 2019 verstarb.

Persönlichkeiten des Jahres 2019 - laut Google

Die Top fünf der Persönlichkeiten des Jahres 2019 werden von Greta Thunberg angeführt. Dicht gefolgt von Dschungelkönigin Evelyn Burdecki, der deutschen Sängerin Alice Merton, Schlagerstar und Dschungelcamper Peter Orloff sowie Bastian Yotta, der ebenfalls am Dschungelcamp 2019 teilnahm.

In die Politischen Schlagzeilen schaffte es die Europawahl auf Platz eins. Den zweiten Platz nahm der umstrittene Urheberrechts-Artikel 13 ein. Auf Platz drei landete Sri Lanka, das 2019 durch terroristische Anschläge erschüttert wurde.

Die Abschiede werden ebenfalls von Karl Lagerfeld angeführt. Bei den Filmen schaffte es der Joker auf Platz ein und der meistgesuchte Sportler war Profifußballer Leroy Sane.

Was-, Wie- , Wo-Fragen im Jahr 2019

"Was ist Artikel 13?" und "Was ist Brexit?" beschäftigte Deutschland 2019 am meisten. Bei den Wie-Fragen schaffte es "Wie geht Floss Dance?" auf den ersten Platz und "Grundrente wie hoch?" auf den zweiten Platz. Der dritte Platz ging an den jüngsten Royal mit der Frage:" Wie heißt das Baby von Prinz Harry?". Bei den Wo-Fragen wurde am meisten nach "31.10. Feiertag wo?" gesucht. Den zweiten Platz belegte auch hier das Verschwinden von Rebecca Reusch. Deutschland suchte "Wo ist Rebecca?" am zweit häufigsten.

Weltweite Suchergebnisse

Bei den weltweiten Suchergebnissen wurde noch das Themenfeld TV-Shows hinzugefügt. Hier wurde am häufigsten "Game Of Thrones", dicht gefolgt von "Stranger Things" und der Serie "Chernobyl" gesucht.