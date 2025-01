Google Maps Stau Woher weiß mein Navi, wo Stau ist?

Sobald wir im Auto Google Maps starten und unseren Zielort eingeben, weiß die Navigations-App genau, wie lange wir voraussichtlich brauchen, um am Ziel anzukommen und wo Stau oder stockender Verkehr drohen. Aber wie funktioniert das eigentlich und berechnet Google auch mit ein, wie lange ich zum Ort des Staus brauche und wie die Verkehrssituation dann aussieht?

Wie weiß Google, wo Stau ist?

Google Maps nutzt, laut firmeneigenem Blog , eine Kombination aus künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um Verkehrsstaus vorauszusagen. Es wertet historische Verkehrsdaten sowie Echtzeitinformationen von Nutzerinnen und Nutzern aus, um präzise Vorhersagen zu treffen. Die KI analysiert diese Daten, zieht Muster und Trends heraus und kann so mögliche Staus prognostizieren. Neben den anonymisierten Daten von Smartphone-Nutzenden, zieht Google Maps Informationen von Partnerunternehmen und Verkehrsbehörden heran. Diese Daten werden kontinuierlich gesammelt und aktualisiert, um eine möglichst genaue Echtzeitanalyse zu ermöglichen.

Google berechnet bei der Routenplanung ein, um welche Uhrzeit wir voraussichtlich an einer bestimmten Stelle sind und wie der Verkehrsfluss erfahrungsgemäß um diese Uhrzeit sein wird. Und die Prognosen sollen – laut Aussage von Google selber – ziemlich zuverlässig.

Wie wählt Google alternative Routen aus?

