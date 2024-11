Haifischzähne Straße Das bedeuten Haifischzähne auf der Straße

Was bedeuten die Haifischzähne auf der Straße?

Gemeint ist das Verkehrszzeichen 342. Diese Art der Fahrbahnmarkierung weist auf Zweierlei hin: Entweder auf eine Wartepflicht in einer Nebenstraße, weil an der betreffenden Kreuzung "Rechts vor links" gilt. Oder darauf, dass Radfahrer und Radfahrerinnen Vorfahrt haben, wenn ein Radweg oder sogar ein Radschnellweg in die Straße einmündet.