Google Fotos App Bearbeitungs Apps im Test

Foto bearbeiten App

Google Fotos

Fotos bearbeiten mit kostenlosen Apps - was ist da alles möglich?

Mit dem "Zauberstab" für ein bisschen bessere Belichtung sorgen und Farben intensiver herausstellen, das schaffen mittlerweile die meisten Handyfoto-Apps. Richtige Bildbearbeitungsprogramme leisten mehr. Mit nur wenigen Wischern lässt sich beispielsweise eine Vignettierung herstellen, also der Rand abschatten. Farbfotos können in schwarz-weiß umgewandelt oder störende Gegenstände auf den Bildern entfernt werden. Da die Grundversionen meist kostenlos sind, muss der Nutzer hier lediglich immer ein paar Werbe-Einspieler hinnehmen.

Upgrade Bildbearbeitungs Apps kaufen?

Ähnlich wie bei Anti-Viren-Programmen, liefern auch Bildbearbeitungs-Apps in der kostenlosen Grundversion gewisse Standards. Die reichen in der Regel auch aus, wenn man als Nutzer nicht allzu hohe Ansprüche hat und eingespielte Werbung dafür in Kauf nimmt. Gerade die Bearbeitungsprogramme von Adobe kosten in der Vollversion für das Notebook oder den PC schnell weit über hundert Euro.