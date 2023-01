Das wollte Marcus Fahn schon wissen! Noch mehr kuriose Geschichten aus Bayern

Um kurz nach 7 Uhr stellte Marcus Fahn auch schon in den vergangenen Jahren Fragen wie zum Beispiel "Gibt es einen Piloten mit Höhenangst?" oder "Gibt es ein Auto mit einem Tachostand von einer Million?" und Sie lieferten uns die unglaublichsten Geschichten aus ganz Bayern.

Das sind Ihre Geschichten:

Dreimal die gleiche Person geheiratet

Gibt es in Bayern Menschen, die dreimal denselben Partner geheiratet haben? Und tatsächlich meldete sich Michael aus Redwitz an der Rodach. Er ehelichte seine Frau Birgit zum ersten Mal 1983 bis 1991, zum zweiten Mal bis 1995 und zum dritten Mal im Jahr 2013 im Krankenhaus in Nürnberg, bevor sie kurze Zeit später an einer schweren Krankheit verstarb.

Ein Mensch, der 20 Instrumente spielt und mehr

Hans-Jürgen Buchner, Musiker und Gründer der Band "Haindling", hat sich bei Marcus Fahn gemeldet und erzählt, dass er tatsächlich den Überblick darüber verloren habe, wie viele Instrumente er beherrsche. "Ich spiele so viele Instrumente, wie ich habe", meinte Buchner und fügte an, er habe 150 Quadratmeter voll mit Instrumenten zu Hause. Was definitiv mehr als 20 sind. Sein erstes Instrument war eine Indianertrommel, die er im Alter von drei Jahren geschenkt bekam. Marcus Fahn will's wissen Ein Mensch, der 20 Instrumente spielt und mehr

Nahtod-Erfahrung

Gibt es in Bayern einen Menschen, der schon zweimal eine Nahtod-Erfahrung gemacht hat? Sabine aus Vilsbiburg ist das passiert. Die erste Nahtoderfahrung hatte sie 2005 bei einem Schlittenunfall in Schladming, als sie mit einem Holzschlitten ohne Helm gegen einen Baum geknallt ist. Sie war weg, alles um sie herum wurde warm und hell und immer wärmer. Die zweite Nahtoderfahrung hatte Sabine 2015 bei der Geburt ihres Sohnes Felix. Das Baby hatte im Bauch einen Herzstillstand, Sabine wurde mehrmals reanimiert. Heute geht es ihr und ihrem Sohn gut. Sie haben zusammen eine Traumatherapie gemacht nach der Geburt, weil auch das Baby so eine Nahtoderfahrung gemacht hat während des Herzstillstands. Marcus Fahn will’s wissen Gibt es jemanden der zweimal ein Nahtoderlebnis hatte?

Pilot mit Höhenangst

Gibt es in Bayern einen Piloten oder eine Pilotin mit Höhenangst? Daraufhin hat sich Mathias aus Geretsried im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gemeldet. 1988 hat er als Copilot bei einer großen Fluggesellschaft angefangen und seit 1998 ist er selbst Flugkapitän. Er fliegt den Airbus A340 und 350 auf Langstrecke. Außerdem ist er Segelflieger. Er hat sogar einen neuen Europarekord aufgestellt. Und: Mathias hat Höhenangst! Mit seinen (mittlerweile erwachsenen) Kindern in den Klettergarten zu gehen ist für ihn eine Horrorvorstellung. Marcus Fahn will’s wissen Pilot mit Höhenangst

250 Gegentore in einer Saison

Eine Fußballmannschaft, die mindestens 250 Gegentore in einer Saison kassiert hat? Ja, die gibt es. Die Damenmannschaft des DJK SC Mistendorf im Landkreis Bamberg hat unglaubliche 259 Gegentore in der Saison 2018/2019 kassiert. Den Spaß lassen sich die Spielerinnen allerdings nicht verderben. Den Zeitungsbericht über einen Saisonzwischenstand mit 228 Gegentoren nahmen sie mit viel Humor. Auch wenn bis zum Saisonende noch ein paar Tore mehr dazukamen. Inzwischen läuft es in der Defensive etwas besser ;-) Marcus Fahn will's wissen Gibt es eine Fußballmannschaft mit 250 Gegentoren?

1.000.000 km auf dem Tachostand

Am 5. November 2019 haben wir ein Auto gesucht, das einen Tachostand von 1.000.000 km hat. Fündig geworden sind wir bei Ralf aus Passau: Sein Audi Diesel A4 TDI (1,9 Liter) mit Automatik hat diesen großen Schritt gemacht - und zwar mit dem ersten Motor, durchgängig Werkstatt gepflegt. Gespannt war Ralf darauf, was der Tacho nach 999.999 km anzeigen würde - er vermutete, dass er wieder auf Null springen würde. Aber leider nein, er blieb ganz unspektakulär einfach stehen.

Der Liebe zu seinem Auto tut das keinen Abbruch - immerhin hat ihm das Fahrzeug mit Baujahr 1998 in 20 Jahren gemeinsamer Fahrten im Außendienst treue Dienste geleistet. Marcus Fahn will's wissen Auto mit 1 Million Kilometer auf dem Tacho

Haustier, das länger als 5 Jahre verschwunden war und dann wieder zurückkam