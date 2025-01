Glas entsorgen Kaputte Trinkgläser im Altglas entsorgen? Wohin mit bunten Flaschen?

Trinkgläser entsorgen

Kaputte Trinkgläser in den Altglas-Container werfen? Bitte nicht! Trinkgläser sind dickwandiger als übliches Verpackungsglas und haben daher einen höheren Schmelzpunkt. Sie müssen deshalb aussortiert werden, weil sie den Recyclingprozess des Glases behindern. Das gilt natürlich auch für Bleikristall, Blumenvasen oder Glas-Aschenbecher. Oder Autoglas, Spiegelglas und Glaskeramik. Am besten, Sie bringen solches Glas zum Wertstoffhof. Glühbirnen oder Leuchtstoffröhren gehören übrigens auch nicht ins Altglas. Dafür gibt's gesonderte Sammelstellen. Auch Energiesparlampen und hitzebeständiges Glas muss beim Wertstoffhof abgegeben werden.

Wohin gehören rote, blaue oder bunte Glasflaschen?

Mattweiße Flaschen entsorgen

Warum Altglas nach Farben sortieren?

Muss ich Deckel und Verschlüsse abmachen?

Deckel abmachen? Die Entsorger danken es allen, die mit ein paar Handgriffen diese Vorarbeit leisten. Wenn sie mit den Schraubgläsern im Glascontainer landen, ist das aber auch kein Beinbruch, denn in den Sortieranlagen werden Deckel oder Korken von den Hohlkörpern gelöst. Verschlüsse aus Plastik und die jeweiligen Deckel kommen in den Gelben Sack. Naturkorken dagegen könnten Sie sammeln und beispielsweise auf den Wertstoffhöfen abgeben.

Muss ich Aufkleber auf Einmachgläsern oder Glaskonserven entfernen?

