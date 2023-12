Fleisch zuckern So dringt das Aroma noch tiefer ein

Fleisch vor dem Marinieren Zuckern

Möchte man, dass die Marinade besonders tief in das Fleisch eindringt, ist Zucker der Geheimtipp. "Im Fleisch gibt es wenig Platz, denn der normale Fleischsaft, das Sarkoplasma, ist ja bereits in den Muskelzellen. Also muss dieser teilweise entfernt werden, am besten geht das, wenn man die Muskelzellen aufplatzen lässt", so Prof. Dr. Vilgis, Polymerforscher am Max-Planck-Institut.