Gewohnheiten etablieren Wie der gute Vorsatz zur Gewohnheit wird

Gewohnheiten bestimmen unserer Leben und das ist gut so. Denn Gewohnheiten sind automatisiert, tief im Gehirn verankert und jederzeit abrufbar. Sie beanspruchen keine Denkleistung. Ein einfaches Beispiel ist das Zähneputzen. Das läuft immer und immer wieder gleich ab, kostet kaum Energie und ganz sicher keine Denkleistung. Denn der motorische Ablauf ist gespeichert. Sie können dabei über den Plan für den Tag nachdenken, Radio hören oder sogar Rechenaufgaben lösen. Sie haben das Zähneputzen zur Gewohnheit gemacht. Überlegen Sie mal, ob Sie auf Anhieb wissen, in welcher Reihenfolge Sie putzen. Wissen Sie nicht? Macht nix, Ihr Gehirn schon.

Gewohnheiten machen frei und flexibel

Dass das so ist, hilft uns enorm, denn wir müssen nicht darüber nachdenken und uns nicht darauf konzentrieren. Die Bereiche unseres Gehirns, die wir für das Denken benötigen, bleiben ungenutzt und stehen für wichtigere Prozesse zur Verfügung. Wenn wir neue, unbekannte Dinge tun, müssen wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten, uns konzentrieren und sehr aufmerksam handeln. Sonst sind wir nicht flexibel und spontan. Wir wären nur sehr bedingt handlungsfähig.

Stellen Sie sich vor, Sie müssten aktiv über das Gehen nachdenken, übers Kaffeekochen, Autofahren usw. Sie kämen zu nichts anderem mehr. Deshalb werden die immer gleichen Prozesse vom Gehirn in eine Art Bibliothek ausgelagert, aus der sie als Gewohnheit jederzeit abrufbar sind. Und diese Bibliothek navigiert uns durchs Leben. Der bewusste Teil kann sich um andere Dinge kümmern. Bis zu 50 Prozent unseres täglichen Handelns können von Gewohnheiten bestimmt werden.

An Gewohnheiten muss man sich gewöhnen

Das bedeutet, wenn Sie sich entscheiden, zweimal die Woche zu joggen, dann wird es nur zur Gewohnheit, wenn Sie es anfangs regelmäßig machen. Wie lange es dauert, bis es zur Gewohnheit geworden ist, hängt aber auch davon ab, wie es Ihnen gefällt, ob Sie schon mal Sport gemacht haben, wie groß Ihr Wunsch zu joggen wirklich ist und wie effektiv Sie sich belohnen, wenn Sie joggen waren. Bei einer richtigen Belohnung schüttet der Körper "Glückshormone" aus, die mag Ihr Bewusstsein. Das motiviert fürs nächste Mal und unterstützt den Prozess, es zur Gewohnheit werden zu lassen. Irgendwann kommt dann der Moment, an dem Sie feststellen, dass Sie jetzt unbedingt joggen wollen. Sie haben eine neue Gewohnheit.

Gewohnheiten entstehen

Damit Prozesse in der Bibliothek der Gewohnheiten landen, müssen sie wiederholt werden. Mehrmals, möglichst identisch. Wann etwas zur Gewohnheit wird, können wir nicht bewusst entscheiden, es passiert. Wann das passiert, hängt von der Komplexität der zukünftigen Gewohnheit ab, von der Häufigkeit der Wiederholungen, der Belohnung, die auf den Prozess folgt, davon, wie wichtig es Ihnen ist und von Ihrem Charakter. Angaben von zwei bis drei Wochen für die Bildung einer Gewohnheit sind unlauter angesichts der Vielzahl von Faktoren, die eine Rolle spielen. Aber Sie können versuchen, den Prozess zu unterstützen.

So können Sie sich schneller daran gewöhnen

Große Veränderungen brauchen Zeit

Wenn Sie sich eine große Veränderung vornehmen wollen, dann kann das lange dauern. Deshalb ist es dann besonders wichtig, sich entweder Etappenziele zu setzen oder das Belohnungssystem ausgefeilt zu gestalten. Wer also zum Beispiel seine Ernährung umstellen will, der braucht einen langen Atem und muss sich dessen bei der Entscheidung bewusst sein. Das kann durchaus ein Jahr und länger dauern, bis die neue Ernährungsweise für Sie so selbstverständlich ist wie Ihre jetzige.