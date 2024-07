Wird Suppe bei Gewitter sauer Heute gekocht und schon sauer – ist das Gewitter schuld?

Feuchtigkeit und Schwüle, also hohe Temperaturen, können dafür verantwortlich sein, dass Ihre Suppe früher als sonst sauer wird. Die hohen Temperaturen sorgen dafür, dass sich die Suppe deutlich langsamer abkühlt. Und die feuchte Luft begünstigt zusätzlich, dass sich die Säurebakterien schnell vermehren. Säurebakterien finden sich zum Beispiel in Milch oder Sahne. "Milchzucker wird gespalten und Milchsäure produziert, im Handumdrehen ist das Gericht ruiniert", weiß sogar der Deutsche Wetterdienst.

So kann kein Gewitter Ihrer Suppe etwas anhaben

Dagegen hilft nur vorbeugen: Sorgen Sie dafür, dass Ihre Speisen möglichst schnell abkühlen können. Stellen Sie sie vom Herd, am besten auf ein Gitter, sodass auch von unten Luft kühlen kann. Rühren Sie das Gericht öfter um. So vermeiden Sie, dass es unten lange heiß bleibt. Wenn möglich, stellen Sie den Topf in kaltes Wasser oder sogar ein Eisbad. Und dann möglichst schnell ab in den Kühlschrank.