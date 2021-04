Balkonbepflanzung Was ist auf Balkon und Terrasse erlaubt?

Töpfe müssen gut befestigt werden

Balkonbepflanzung Mietwohnung

Bei der Balkonbepflanzung einer Mietwohnungen muss ebenfalls auf gesicherte Blumentöpfe geachtet werden. Hier trifft den Mieter die sogenannte Obhutspflicht. Das heißt, er darf zwar Blumentöpfe aufhängen (übrigens grundsätzlich auch an Haken an der Balkondecke), muss aber auf eine entsprechende Sicherung achten, so der Rechtsanwalt.

Einschränkung durch den Vermieter möglich

Wenn Sie in einer Mietwohnung leben und sich hinsichtlich der Balkonbepflanzung unsicher sind, dann werfen Sie noch einmal einen Blick in ihren Mietvertrag, denn der Vermieter kann darin die Bepflanzung einschränken. So kann dort geregelt werden, dass das Anbringen von entsprechenden Halterungen am Balkon nur mit Genehmigung des Vermieters erlaubt ist, erklärt Roman Sostin weiter.