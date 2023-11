Sternstunden "(Ich wünsch dir) Sternstunden" – ein Jubiläums-Lied als Dankeschön

Ein Jubiläums-Lied als Dankeschön

Als Dankeschön für 30 Jahre Engagement für Kinder in der ganzen Welt wurde der BR-Benefizsong "(Ich wünsch dir) Sternstunden" neu eingesungen. Seit 30 Jahren steht Sternstunden – die Benefizaktion mit dem Bayerischen Rundfunk – im Zeichen der Hilfe für Kinder in Not weltweit.

Mit dabei sind (in alphabetischer Reihenfolge): Marcus Fahn (BAYERN 1), Martin Frank (Kabarett), Dominik Glöbl (Wirtshausmusikanten beim Hirzinger), Oleg Grygorov (PULS), Volker Heißmann (Sternstunden-Gala, Fastnacht in Franken), Ursula Heller (BR24), Ferdinand Hofer (Tatort München), Jürgen Kirner (Brettl-Spitzen), Andrea Lauterbach (Wir in Bayern), Constanze Lindner (Kabarett), Caro Matzko (Bayern 2, Ringlstetter), Christina Metallinos (BR24live), Annika Preil (Anna und die wilden Tiere), Sandra Rieß (Sternstunden-Gala / BR24), Teresa Rizos (Servus Baby), Julia Scharf (Abendschau + Sport), Benedikt Schregle (BR-KLASSIK), Werner Schmidbauer (Gipfeltreffen), Brigitte Walbrun (Dahoam is Dahoam), Susanne Wiesner (BR Heimat) und natürlich die Texter und Songschreiber von "(Ich wünsch dir) Sternstunden", Sebastian Winkler und Sascha Seelemann (BAYERN 3).