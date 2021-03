Marcus Fahn will's wissen Ein Zahnarzt, der Angst vorm Zahnarzt hat

Ein Zahnarzt, der wirklich Angst vor dem Zahnarzt hat

Er kommt aus Erlangen und versucht den eigenen Zahnarztbesuch so gut es geht zu vermeiden. Alle zwei Jahre röngt er sich selbst, um sicher zu gehen, dass alles in Ordnung ist . Und alle vier Jahre lässt sich Dr. Wolfgang Hübner dann doch mal von seinem Kollegen, mit dem er die Praxis teilt untersuchen. Bis er auf dem Stuhl sitzt ist es besonders schlimm für ihn. Angstschweiß und Herzrasen sind dann seine Begleiter. Ursache seiner Angst war ein besonders grober Zahnarzt in der Kindheit. Trotzdem ließ sich Dr. Hübner nicht davon abbringen selbst Zahnarzt zu werden, denn das war und ist sein Traumberuf.