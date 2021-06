Grillfleisch einlegen Zwei Marinaden vom Sternekoch und eine mit Bier

Zutaten für Schwarzbiermarinade

0,5 l Schwarzbier

3 Stk. weiße Zwiebeln

2 bis 3 Zehen Knoblauch

3 EL brauner Zucker

1/2 TL Kümmel, ganz

1/2 TL Pfeffer, schwarz, grob geschrotet

Rezept für Schwarzbiermarinade

Die Zwiebeln schälen, in feine Streifen schneiden und in eine große Schüssel füllen. Die Knoblauchzehen ebenfalls schälen, in feine Scheiben schneiden und zu den Zwiebeln in die Schüssel geben. Braunen Zucker, Pfeffer und Kümmel zugeben, alles gut miteinander vermischen, mit dem Schwarzbier auffüllen, die Nackensteaks hineinlegen und abgedeckt über Nacht ziehen lassen.

Anschließend die Steaks herausnehmen, gut abtropfen lassen, von beiden Seiten mit Salz würzen und zum Garen auf den heißen Grill legen.

Zutaten Bayerischer "Rub"

2 EL brauner Zucker

2 EL Salz

1/2 TL Kümmel, gemahlen

1/2 TL Wacholderbeere, fein gehackt

1 TL Thymian, fein gehackt

2 Zehen Knoblauch, fein geschnitten

3 bis 4 EL Öl

Zubereitung des Rub

Braunen Zucker, Salz, Kümmel, fein gehackte Wacholderbeeren, fein gehackte Thymianblättchen und sehr fein geschnittenen Knoblauch in einer Schüssel miteinander vermengen und nach und nach so viel Öl zugeben, bis man die Konsistenz einer cremigen Würzpaste hat.

Die Steaks ringsum gut damit einreiben, flach nebeneinander in Gefrierbeutel legen, verschließen, am besten in eine Auflaufform legen, mit einem Teller o.ä. leicht beschweren und 12 Stunden (am besten über Nacht) ziehen lassen.

Anschließend die Steaks herausnehmen und direkt auf den Grill legen.

Grillfleisch einlegen in Biermarinade

Diese Marinade eignet sich eigentlich für jedes Grillfleisch. Besonders gut schmeckt sie aber auf Schweine- und Putensteak.

Zutaten - Biermarinade (reicht für 4 Fleischstücke)

330 ml Bier

3 EL Olivenöl

1 TL Senfkörner

3 Stiele Petersilie, klein gehackt

1 TL Thymian

halber TL weißer Pfeffer

etwas schwarzer Pfeffer

1/2 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

Die Knoblauchzehe klein hacken und die halbe Zwiebel in Scheiben schneiden. Alle Zutaten in einer Schüssel gut vermengen und das Grillfleisch so darin einlegen, dass es gut mit der Biermarinade bedeckt ist. Eine Stunde ziehen lassen und schon ist das Fleisch fertig für den Grill.

Passt zum Grillen: Zupfbrot und unser Mais-Dip