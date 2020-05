Matjes Eingelegter Matjes auf Bauernbrot

2 Doppelfilets Fass-Matjes

2 Zwiebeln

3 - 4 Essiggurken

1 Zitrone

1 roter Apfel

1 Bund Blattpetersilie

400 g Sauerrahm

2 EL Butter

2 Scheiben Bauernbrot

Salz

schwarzer Pfeffer aus der Mühle

gemahlener Kümmel

Die Essiggurken aus dem Sud nehmen und in feine Würfel schneiden. Danach die Essiggurkenwürfel mit dem Sauerrahm verrühren und mit einer Prise Salz abschmecken.

Die Matjesfilets in etwa 4 cm große Stücke schneiden, unter den Gurken-Sauerrahm heben und etwa zwei Stunden ziehen lassen.

Währenddessen die Petersilienblättchen von den Zweigen zupfen und fein hacken. Zwiebeln schälen, halbieren und in möglichst dünne Streifen schneiden. Zwiebeln 10 Sekunden in einem Topf mit kochendem, stark gesalzenem Wasser blanchieren, durch ein Sieb gießen, kalt abschrecken und gut abtropfen lassen. Anschließend die Zwiebeln in eine Schüssel geben, die gehackte Petersilie unterrühren und mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer, einer kleinen Prise gemahlenem Kümmel abschmecken.

Den roten Apfel vierteln, dabei das Kerngehäuse entfernen und die Viertel nochmals halbieren. Butter in einer beschichteten Pfanne, bei mittlerer Hitze, auf dem Herd aufschäumen lassen, die Apfelspalten zugeben, ringsum gut anbraten und mit reichlich Pfeffer würzen.

Zum Anrichten die Brotscheiben im Toaster oder in einer Pfanne mit wenig Öl rösten und auf einem Teller mit etwas Küchenkrepp abtropfen lassen. Eingelegten Matjes mittig auf zwei Tellern verteilen, den Zwiebel-Petersilien-Salat darauf anrichten, die gebratenen und etwas abgekühlten Apfelspalten darum legen, mit dem restlichen Gurken-Sauerrahm umträufeln und mit dem geröstetem Brot servieren.

