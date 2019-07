Rezept Fischstäbchen Fischstäbchen selber machen - so geht´s

Fischstäbchen Rezepte

400 g Kabeljaufilet (ohne Haut und Gräten)

10 Scheiben Toastbrot

1 Bund Blattpetersilie

3 - 4 Zweige Thymian

2 EL Mandelmehl (alternmativ: gemahlene Haselnüsse)

5 Eier

1 Zitrone

100g Mehl

Salz

Butterschmalz (zum Frittieren)

Entfernen Sie die Rinde des Toastbrots und schneiden Sie das Brot in grobe Würfel. Die Petersilien- und Thymianblättchen von den Zweigen zupfen und zusammen mit den Weißbrotwürfeln vermischen. Dabei sollten feine, grüne Brösel entstehen. Anschließend die gemahlenen Mandeln oder Haselnüsse unterrühren.

Die Kabeljaufilets längs halbieren und so das dicke Stück vom Rücken von dem dünneren Bauch trennen. Die dickeren Rückenstücke in daumendicke Scheiben schneiden und den dünneren Bauch längs in zweifingerdicke Streifen schneiden.

Die Eier verkleppern und in einen großen, tiefen Teller oder in eine Auflaufform füllen. Das Mehl und die Kräuterbrösel ebenfalls in je einen tiefen Teller füllen.

Den Fisch zuerst in Mehl, dann im Ei und zuletzt in den Kräuterbröseln wenden, damit die Stücke ringsum vollständig paniert sind. In einem Topf 4 cm tief Butterschmalz erhitzen. Jeweils 3 - 4 Fischstücke in das nicht zu heiße Fett geben und langsam frittieren. Sollten Sie eine Fritteuse besitzen, können SIe den Fisch auch darin ausbacken.

Fischstäbchen anschließend herausnehmen und auf Küchenkrepp abtropfen lassen. Anschließend noch für 2-3 Minuten im auf 70°C Umluft vorgeheizten Backofen gar ziehen lassen.

Fischstäbchen auf Tellern anrichten, mit Zitronensaft beträufeln, mit einer Prise Salz würzen und servieren.

Salat dazu? Dieses Salatdressing von Sternekoch Alexander Herrmann schmeckt immer.