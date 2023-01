Familie auf 5 Kontinenten? Diese Familie verteilt sich auf vier Kontinente

Nell kommt ursprünglich aus Südafrika. Dort leben auch heute noch ihre Eltern. Zwischenzeitlich lebt Nell mit ihrer Familie in Au in der Hallertau. Nell´s Tochter lebt in Palm Springs in den USA und ihr Bruder lebt und arbeitet in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Heißt also: Nell lebt in Europa, die Eltern in Afrika, die Tochter in Amerika und der Bruder in Asien. Macht vier Kontinente.