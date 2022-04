Eierkarton öffnen Kasse Warum wird an der Kasse der Eierkarton geöffnet?

Wer kennt die Situation nicht: Nachdem man sich für einen Eierkarton entschieden hat und ihn aufs Kassenband gelegt hat, wird die Schachtel von der Kassiererin oder dem Kassierer noch einmal in die Hand genommen und geöffnet. Viele von uns sind bis jetzt davon ausgegangen, dass das einfach nur sehr nett und umsichtig ist, weil die Eier noch einmal auf ihre Unversehrtheit überprüft werden. Jedoch findet das Öffnen des Eierkartons an der Kasse meist nicht nur deshalb statt.

Warum werden Eierkartons an der Kasse geöffnet?

Das Personal muss die Eierkartons noch einmal öffnen, um sicher zu gehen, dass auch wirklich nur Eier darin sind. In der Eierschachtel wäre nämlich genug Platz, um kleine Gegenstände zu verstecken und sie am Ende zu stehlen. Da das schon häufig vorgekommen ist, ist das Supermarkt-Personal in den gängigen Discountern grundsätzlich dazu angehalten, die Eierkartons zu überprüfen. Wenigstens werden so die Eier auf diesem Weg noch einmal gegengecheckt.