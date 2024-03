Eier Cholesterin Wie viele Eier pro Tag sind gesund

Eier Cholesterin

Eier enthalten viel Cholesterin, das ist altbekannt. Und deswegen galten sie lange als Lebensmittel, das Menschen mit einem hohen Cholesterinspiegel strikt meiden sollten. Doch das hat sich geändert. Daher haben wir unserer Expertin die Frage gestellt, ob Zeiten, in denen wir viele Eier essen, wie zum Beispiel Ostern, unseren Cholesterinspiegel erhöhen. Ihre Antwort: "Das wirkt nicht direkt auf unseren Cholesterinspiegel. Das heißt, zu Ostern können Sie Eier in der Menge, in der Sie es gerne mögen, genießen. Aber in den weiteren Wochen und Monaten des Jahres sollten Sie auf Ihren Eierkonsum wirklich gut achten", sagt Dr. Birgit Terjung, Chefärztin Innere Medizin - Gastroenterologie, Ärztliche Direktorin GFO Kliniken Bonn und Mediensprecherin der Deutschen Gesellschaft für Verdauungs- und Stoffwechselkrankheiten.