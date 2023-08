Eberraute Cola-Sirup selber machen

Die Eberraute, eine alte Heil- und Gewürzpflanze, wird wegen ihres typischen Geschmacks und Geruchs auch Cola-Kraut genannt.

Hauptzutat im Alpen-Cola-Sirup ist das Cola-Kraut, eine Unterart der Eberraute, die schon im Mittelalter in den Klostergärten Mitteleuropas als Gewürz- und Heilpflanze angebaut wurde. Sie soll bei Erkältungen helfen und das Immunsystem unterstützen. Diese Staude gedeiht problemlos im Topf oder auch auf magerem, eher trockenem Boden - und sie ist winterhart. In der Küche wird die Eberraute zu Tees oder Sirup verarbeitet - dabei werden die grünen Spitzen(triebe) des Krauts verwendet, deren Aussehen ein bisschen an Dill erinnert. Der Geschmack der Eberraute ist leicht bitter.