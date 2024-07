Duschvorhang klebt am Körper So verhindern Sie, dass der Duschvorhang an Ihnen klebt

Kaum steigt man zum Duschen in die Badewanne und warmes Wasser fließt aus dem Duschkopf, bekommt der Duschvorhang ein Eigenleben und schmiegt sich ganz unwillkommen innig an den Körper. Warum das so ist und was man dagegen tun kann.

Ohle Claussen vom Max Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation erklärt das mit zwei physikalischen Phänomen, einmal mit dem Bernouille-Effekt, ein Phänomen aus der Strömungsmechanik. Dieser Effekt erklärt grob gesagt auch, warum Flugzeuge fliegen: "Wenn also in der Duschkabine der Duschkopf Wasser mit hoher Geschwindigkeit ausstößt, wird die Luft in der Kabine davon mitgerissen. Folglich muss Luft von außen nachströmen und dabei beschleunigt werden. Dadurch kommt es zum Druckabfall in der Kabine, so dass der höhere Luftdruck außerhalb der Dusche den Duschvorhang nach innen drückt."

2001 entdeckte der Physiker David Schmidt von der Universität von Massachusetts, einen weiteren Effekt, der den Duschvorhang in Wallung bringt. Das Wasser aus dem Duschkopf, egal, ob warm oder kalt, erzeugt eine Art Mini-Tornado, dessen Unterdruck den Duschvorhang zusätzlich nach innen, also in Richtung des Duschenden zieht.

Tipps gegen kuschelnde Duschvorhänge

So können Sie verhindern, dass sich der Duschvorhang an Sie schmiegt:

Kleben Sie den Duschvorhang mit Wasser fest: Heben Sie den Vorhang kurz hoch und befeuchten Sie die Badewannenseite, auf der der Vorhang hängt, mit dem Duschkopf, drapieren Sie den Vorhang darüber und duschen Sie den Vorhang von innen nochmal nass.

Im Handel gibt es sogenannte Duschvorhangklammern, die man auf die Fliesen kleben kann, die den Vorhang an Ort und Stelle halten

Kaufen Sie einen schweren Duschvorhang oder klippen Sie kleine Gewichte an den Saum des Vorhangs - dann weht er Ihnen nicht so einfach an die Haut

Wenn Sie eine gusseiserne Badewanne besitzen, können Sie den Vorhang mit kleinen Magneten an Ort und Stelle fixieren

Lassen Sie seitlich einen größeren Spalt offen

