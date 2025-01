Déjà-vu Moment, hab ich das nicht schon mal erlebt?

Wir kennen ihn alle: Diesen einen irritierenden Moment, in dem wir glauben, genau diese Situation hätten wir so schon einmal erlebt. Und dann ist er auch schon wieder vorbei. Aber was hat es mit dem Déjà-vu auf sich?

Erinnerungen aus einem früheren Leben? Situationen, die man im Traum vorhergesehen hat? Ein Fehler in der Matrix? In der Esoterik wimmelt es vor kruden Erklärungsansätzen, warum genau wir Déjà-vus erleben. Wenn man allerdings versucht, das Phänomen naturwissenschaftlich zu erklären, so stellt man fest, dass es hierzu zahlreiche Hypothesen gibt, die bis dato noch nicht abschließend bestätigt wurden. Aber was passiert während eines Déjà-vus im Gehirn?

BAYERN 1 Hörer Sebastian aus Hof in Oberfranken hatte beim Bleigießen an Silvester das Gefühl, dass er genau diese Situation schon mal erlebt hat. Seine Frage an uns:

"Hat ein Déjà-vu irgendwas mit einem sechsten Sinn oder so zu tun?" BAYERN 1 Hörer Sebastian aus Hof

Wir haben mit Neurowissenschaftler Henning Beck gesprochen.

Was ist ein Déjà-vu?

Ein Déjà-vu, französisch für "schon gesehen", beschreibt das Gefühl, dass man eine neue Erfahrung bereits erlebt hat. Es ist ein häufiges Phänomen, das viele Menschen mindestens einmal im Leben erleben. Trotz seiner Häufigkeit bleibt die genaue Ursache von Déjà-vus ein Rätsel.

Henning Beck merkt an, dass wir Déjà-vus häufig in Situationen erleben, die wir in einer ähnlichen Variante bereits erlebt haben.

"Also wenn man häufig Zug fährt und dann in den Zug steigt und dann glaubt man, diese Situation schon mal gesehen zu haben. Da überlagert sich die Erinnerung mit diesem zeitlichen Versatz in diesem Moment." Henning Beck

Da die Verarbeitung im Gehirn unterschiedlich schnell erfolgt, läuft bei einem Déjà-vu in den Arealen, in denen die Bildinformation verarbeitet wird, die Bewusstseinserfahrung zeitlich versetzt voraus. Es kommt uns also als bereits verarbeitet oder schon bekannt vor, wenn es dann ins Bewusstsein gelangt. Das passiert in Sekundenbruchteilen, aber wir haben das Gefühl, das haben wir schon mal gesehen. Vermutlich, weil das Gehirn das schon ein Stückchen zu früh verarbeitet hat, erklärt der Neurowissenschaftler.

Und was machen wir, wenn wir ein Déjà-vu erleben? Henning Beck nimmt uns die Angst und rät: Staunen Sie über sich selbst!

