Grey-Rock-Methode Wie man sich aufdringliche Menschen vom Leib hält

Die Grey-Rock-Methode gilt als eine Möglichkeit, das Interesse von Narzissten und aufdringlichen Menschen an der eigenen Person zu stoppen. "Das ist ein Verhaltenspsychologischer Trick", sagt der Psychiater, Psychotherapeut und Narzissmus-Experte Pablo Hagemeyer. "Es geht darum, sich so langweilig und uninteressant wie möglich für den zu machen, der versucht, einen manipulativ zu erreichen und für die eigenen Zwecke einzuspannen."

Narzissten suchen die Schwachen

Das Gemeine ist, dass sich Narzissten oft die Schwachen und vermeintlich wehrlosen Personen für ihre Zwecke suchen. Pablo Hagemeyer vergleicht sie mit einem Raubtier: "Der nimmt die Witterung auf: Wer ist vulnerabel, wer kann nicht so gut 'Nein' sagen, wer kann nicht so gut Grenzen ziehen, wer kann sich nicht so gut um sich selbst kümmern, wer hat ein Selbstwertproblem, wer ist sehr harmoniebedürftig. Dann nimmt das Raubtierverhalten Fahrt auf."