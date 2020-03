Corona Motorrad Darf man während der Ausgangsbeschränkungen Motorradtouren machen?

Darf ich trotz der Ausgangsbeschränkungen in Bayern eine Runde auf dem Motorrad drehen, schließlich startet die Saison? Die Antwort hier

BAYERN 1 Hörer Stephan aus Sonnen schickte uns eine Frage, die sicher viele Motorradfans und Biker interessiert:

"Ist es verboten, da ja am 1. April bei Vielen die Motorradsaison beginnt, eine Runde alleine zu fahren?" BAYERN 1 Hörer Stephan aus Sonnen

Die Antwort für die Zeit der Ausgangsbeschränkungen in Bayern lautet: leider nein. Die Polizei München beantwortete genau diese Frage erst am 25. März 2020 bei Twitter:

"Man darf mit dem Motorrad zur Arbeit und zum Einkaufen fahren. Motorradfahrten als reiner Zeitvertreib sind derzeit nicht erlaubt." Polizei München via Twitter

