Coopertest So können Sie Ihre Ausdauerleistung testen

So funktioniert der Coopertest

Sie wollen den Coopertest machen? Die Bedingungen sind genormt und sehr simpel. Sie brauchen eine Möglichkeit die Zeit zu stoppen und müssen die Entfernung messen können. Dann laufen Sie 12 Minuten am Stück. Sie versuchen so weit wie möglich zu kommen. Danach messen Sie die Entfernung, die Sie zurückgelegt haben. Eine Tabelle sagt Ihnen unter Berücksichtigung Ihres Alters, wie Ihre Ausdauerleistung einzuschätzen ist. Die Tabelle finden Sie am Ende der Seite. Vor dem Lauf sollten Sie sich aufwärmen und danach ihren Muskeln beim Auslaufen vor Muskelkater schützen.

Coopertest bestimmt Noten und Berufseignung

Für eine ernsthafte Beurteilung muss der Test möglichst unter festgelegten Bedingungen durchgeführt werden. Dazu zählt eine 400-Meter-Tartanbahn, eine Temperatur zwischen 20 und 25 Grad, sowie eine Luftfeuchtigkeit von maximal 70 Prozent.

In Deutschland fließt das Ergebnis des Coopertest zum Beispiel in die Note der Sport-Abiturienten ein. In einigen Bundesländern zählt das Ergebnis zur Leichtathletiknote an Gymnasien.

Wer zur Bundespolizei oder in die Fremdenlegion möchte, sollte beim Coopertest gut abschneiden. Bis vor kurzem wurden auch die Schiedsrichter im Fußball und Handball mit Cooper getestet. Die Verbände haben inzwischen aber jeweils einen eigenen, speziell auf ihre Anforderungen ausgelegten Test eingeführt.